Lundi Ciné / Les Onze Fioretti de Saint François d’Assise Cinéma Opéraims Reims
lundi 7 décembre 2026 · Cinéma Opéraims · Reims
Informations pratiques
Reims
Lundi Ciné / Les Onze Fioretti de Saint François d’Assise
Cinéma Opéraims 72 Place Drouet d’Erlon Reims Marne
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-07 20:30:00
fin : 2026-12-07 21:57:00
Date(s) :
2026-12-07
Tout public
Les Onze Fioretti de Saint François d’Assise
Autour du spectacle L’Odeur des tissus
De Roberto Rossellini
En partenariat avec Opéraims
Films ou documentaires qui ont inspiré les artistes de la saison, c’est tout un programme de (re)découverte en amont de certains spectacles.
En 1210, le pape Innocent III valide et reconnaît l’ordre franciscain qui prône une pauvreté matérielle absolue. Revenant de Rome, François et ses disciples se retirent dans une petite chapelle bâtie de leurs mains la Portiuncula de Sainte-Marie des Anges, près de la ville d’Assise. Vivant de l’aumône, ils y façonnent les principes de leur enseignement, avec une béatitude et une humilité quotidiennes…
Tarif préférentiel de 6 € sur présentation de votre billet pour le spectacle
Billetterie auprès du cinéma Opéraims
Date lundi 07 décembre 20h30
Lieu Cinéma Reims Opéraims, 72 Place Drouet d’Erlon, 51100 Reims
Durée 1h27 .
Cinéma Opéraims 72 Place Drouet d’Erlon Reims 51100 Marne Grand Est
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English : Lundi Ciné / Les Onze Fioretti de Saint François d’Assise
L’événement Lundi Ciné / Les Onze Fioretti de Saint François d’Assise Reims a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT de la Marne
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