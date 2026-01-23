Lundi Ciné / Les Onze Fioretti de Saint François d’Assise Cinéma Opéraims Reims

Informations pratiques

Reims

Lundi Ciné / Les Onze Fioretti de Saint François d’Assise

Cinéma Opéraims 72 Place Drouet d’Erlon Reims Marne

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-07 20:30:00

fin : 2026-12-07 21:57:00

Date(s) :

2026-12-07

Tout public

Les Onze Fioretti de Saint François d’Assise

Autour du spectacle L’Odeur des tissus

De Roberto Rossellini

En partenariat avec Opéraims

Films ou documentaires qui ont inspiré les artistes de la saison, c’est tout un programme de (re)découverte en amont de certains spectacles.

En 1210, le pape Innocent III valide et reconnaît l’ordre franciscain qui prône une pauvreté matérielle absolue. Revenant de Rome, François et ses disciples se retirent dans une petite chapelle bâtie de leurs mains la Portiuncula de Sainte-Marie des Anges, près de la ville d’Assise. Vivant de l’aumône, ils y façonnent les principes de leur enseignement, avec une béatitude et une humilité quotidiennes…

Tarif préférentiel de 6 € sur présentation de votre billet pour le spectacle

Billetterie auprès du cinéma Opéraims

Date lundi 07 décembre 20h30

Lieu Cinéma Reims Opéraims, 72 Place Drouet d’Erlon, 51100 Reims

Durée 1h27 .

Cinéma Opéraims 72 Place Drouet d’Erlon Reims 51100 Marne Grand Est

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English : Lundi Ciné / Les Onze Fioretti de Saint François d’Assise

L’événement Lundi Ciné / Les Onze Fioretti de Saint François d’Assise Reims a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT de la Marne