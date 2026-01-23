Informations pratiques

Reims

Lundi Ciné / Stand by me

Cinéma Opéraims Reims Marne

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-10 20:30:00

fin : 2027-05-10 21:58:00

Date(s) :

2027-05-10

Tout public

Stand by me

Autour du spectacle EDEN

De Rob Reiner

En partenariat avec Opéraims

Films ou documentaires qui ont inspiré les artistes de la saison, c’est tout un programme de (re)découverte en amont de certains spectacles.

Au cours de l’été 1959, un adolescent a disparu mystérieusement dans l’Oregon. Gordie et ses inséparables copains, Chris, Teddy et Vern savent qu’il est mort pour avoir approché de trop près la voie ferrée. Son corps git au fond des bois. Les enfants décident de s’attribuer le scoop et partent pour la grande foret de Castle Rock. Cette aventure va rester pour Gordie et ses trois amis la plus étrange et la plus exaltante de leur vie.

Tarif préférentiel de 6 € sur présentation de votre billet pour le spectacle

Billetterie auprès du cinéma

Date lundi 10 mai 20h30

Lieu Cinéma Reims Opéraims, 72 Place Drouet d’Erlon, 51100 Reims

Durée 1h29 .

Cinéma Opéraims Reims 51100 Marne Grand Est

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English : Lundi Ciné / Stand by me

L’événement Lundi Ciné / Stand by me Reims a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT de la Marne