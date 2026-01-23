Lundi Ciné / Stand by me Reims
lundi 10 mai 2027 · Reims
Informations pratiques
Reims
Lundi Ciné / Stand by me
Cinéma Opéraims Reims Marne
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-10 20:30:00
fin : 2027-05-10 21:58:00
Date(s) :
2027-05-10
Tout public
Stand by me
Autour du spectacle EDEN
De Rob Reiner
En partenariat avec Opéraims
Films ou documentaires qui ont inspiré les artistes de la saison, c’est tout un programme de (re)découverte en amont de certains spectacles.
Au cours de l’été 1959, un adolescent a disparu mystérieusement dans l’Oregon. Gordie et ses inséparables copains, Chris, Teddy et Vern savent qu’il est mort pour avoir approché de trop près la voie ferrée. Son corps git au fond des bois. Les enfants décident de s’attribuer le scoop et partent pour la grande foret de Castle Rock. Cette aventure va rester pour Gordie et ses trois amis la plus étrange et la plus exaltante de leur vie.
Tarif préférentiel de 6 € sur présentation de votre billet pour le spectacle
Billetterie auprès du cinéma
Date lundi 10 mai 20h30
Lieu Cinéma Reims Opéraims, 72 Place Drouet d’Erlon, 51100 Reims
Durée 1h29 .
Cinéma Opéraims Reims 51100 Marne Grand Est
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English : Lundi Ciné / Stand by me
L’événement Lundi Ciné / Stand by me Reims a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT de la Marne
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