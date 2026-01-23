Lundi Ciné / The servant Cinéma Opéraims Reims
lundi 18 janvier 2027 · Cinéma Opéraims · Reims
Informations pratiques
Reims
Lundi Ciné / The servant
Cinéma Opéraims 72 Place Drouet d’Erlon Reims Marne
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-18 20:30:00
fin : 2027-01-18 22:26:00
Date(s) :
2027-01-18
Tout public
The servant
Autour du spectacle La Villa…
De Joseph Losey
En partenariat avec Opéraims
Films ou documentaires qui ont inspiré les artistes de la saison, c’est tout un programme de (re)découverte en amont de certains spectacles.
À Londres, Tony, un aristocrate jeune et brillant, vivant dans une luxueuse demeure du XVIIIè siècle, engage Hugo Barrett comme domestique. Ce dernier se révèle être un valet modèle, travailleur et intelligent. Mais Susan, la fiancée de Tony, n’apprécie pas le comportement de Barrett, lui trouvant quelque chose de malsain…
Tarif préférentiel de 6 € sur présentation de votre billet pour le spectacle
Billetterie auprès du cinéma Opéraims
Date 18 janvier 20h30
Lieu Cinéma Reims Opéraims, 72 Place Drouet d’Erlon, 51100 Reims
Durée 1h56 .
Cinéma Opéraims 72 Place Drouet d’Erlon Reims 51100 Marne Grand Est
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English : Lundi Ciné / The servant
L’événement Lundi Ciné / The servant Reims a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT de la Marne
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