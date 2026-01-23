Lundi Ciné / The servant Cinéma Opéraims Reims

Informations pratiques

Reims

Lundi Ciné / The servant

Cinéma Opéraims 72 Place Drouet d’Erlon Reims Marne

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-18 20:30:00

fin : 2027-01-18 22:26:00

Date(s) :

2027-01-18

Tout public

The servant

Autour du spectacle La Villa…

De Joseph Losey

En partenariat avec Opéraims

Films ou documentaires qui ont inspiré les artistes de la saison, c’est tout un programme de (re)découverte en amont de certains spectacles.

À Londres, Tony, un aristocrate jeune et brillant, vivant dans une luxueuse demeure du XVIIIè siècle, engage Hugo Barrett comme domestique. Ce dernier se révèle être un valet modèle, travailleur et intelligent. Mais Susan, la fiancée de Tony, n’apprécie pas le comportement de Barrett, lui trouvant quelque chose de malsain…

Tarif préférentiel de 6 € sur présentation de votre billet pour le spectacle

Billetterie auprès du cinéma Opéraims

Date 18 janvier 20h30

Lieu Cinéma Reims Opéraims, 72 Place Drouet d’Erlon, 51100 Reims

Durée 1h56 .

Cinéma Opéraims 72 Place Drouet d’Erlon Reims 51100 Marne Grand Est

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English : Lundi Ciné / The servant

L’événement Lundi Ciné / The servant Reims a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT de la Marne