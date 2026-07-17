LUX Tour – Les Villes invisibles NegPos, NegPos – Centre d’Art et de Photographie de Nîmes, Nîmes

Informations pratiques

LUX Tour – Les Villes invisibles NegPos 16 et 17 octobre NegPos – Centre d’Art et de Photographie de Nîmes Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-16T15:00:00+02:00 – 2026-10-16T20:00:00+02:00

Fin : 2026-10-17T15:00:00+02:00 – 2026-10-17T18:00:00+02:00

LUX Tour

A l’origine du coeur, pulsation photographique.

Un parcours itinérant en caravane laboratoire photographique argentique qui fera escale chez les festivals et foires membres du Réseau LUX pour proposer une expérience sensible et inédite.

La caravane entièrement équipée et autonome se transforme en laboratoire argentique, pour offrir une expérience immersive et interactive autour de la photographie.

La caravane permettra aux visiteurs et visiteuses de profiter d’une expérience unique en captant les battements de leur coeur pour les immortaliser sur un papier argentique. Ainsi immortalisé, les participants et participantes repartent avec une photographie de leur battement de coeur.

NegPos – Centre d’Art et de Photographie de Nîmes 1 Cours Nemausus, 30000 Nîmes, France Nîmes 30000 Triangle de la Gare Gard Occitanie 0671080816 https://www.negpos.fr A 7 mn à pied derrière la gare SNCF, accès facile par le Boulevard Salvador Allende (boulevard périphérique) au carrefour de la route d’Arles. Pour toutes visites, il est tout de même prudent de téléphoner ou de nous écrire avant de venir nous voir afin de vous garantir un bon accueil.

LUX Tour

©Studio Dahan – Réseau LUX