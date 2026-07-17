LUX Tour – L’Évènement Photographique – NOP-Grand Est, L’Évènement Photographique – NOP-Grand Est, Nancy
samedi 22 mai 2027 · L'Évènement Photographique - NOP-Grand Est · Nancy
Informations pratiques
LUX Tour – L’Évènement Photographique – NOP-Grand Est 22 et 23 mai 2027 L’Évènement Photographique – NOP-Grand Est Meurthe-et-Moselle
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-05-22T10:00:00+02:00 – 2027-05-22T18:00:00+02:00
Fin : 2027-05-23T10:00:00+02:00 – 2027-05-23T18:00:00+02:00
LUX Tour
A l’origine du coeur, pulsation photographique.
Un parcours itinérant en caravane laboratoire photographique argentique qui fera escale chez les festivals et foires membres du Réseau LUX pour proposer une expérience sensible et inédite.
La caravane entièrement équipée et autonome se transforme en laboratoire argentique, pour offrir une expérience immersive et interactive autour de la photographie.
La caravane permettra aux visiteurs et visiteuses de profiter d’une expérience unique en captant les battements de leur coeur pour les immortaliser sur un papier argentique. Ainsi immortalisé, les participants et participantes repartent avec une photographie de leur battement de coeur.
L’Évènement Photographique – NOP-Grand Est Nancy Nancy Meurthe-et-Moselle Grand Est
LUX Tour
©Studio Dahan – Réseau LUX
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