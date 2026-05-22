Luynes Festival 2026 Arena du Pays d’Aix Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Luynes Festival 2026

Samedi 20 juin 2026 de 18h à 2h. Arena du Pays d’Aix 1955 rue Claude Nicolas Ledoux Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:00:00

fin : 2026-06-20 02:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Le Luynes Festival arrive pour une édition exceptionnelle, prête à transformer l’Arena du Pays d’Aix en un sanctuaire électro où chaque détail compte. Une nuit mêlant puissance sonore, scénographie monumentale et émotions collectives.

Une expérience immersive dans un lieu mythique. L’Arena devient un espace hors du temps

● Show son & lumière immersif XXL

● Scénographie immersive digne des plus grands festivals

● 5 artistes, 5 DJs pour une montée en puissance progressive

● Une ambiance survoltée. Ambiance électro tech house techno Hardtrance…



Mais cet événement n’est pas comme les autres. Un événement rare, porté par des valeurs fortes. Organisé à 100% par l’Amicale des sapeurs-pompiers de Luynes, le Luynes Festival est bien plus qu’une soirée. Les bénéfices soutiennent une cause solidaire, dont un don aux orphelins de pompiers disparus. Une fête qui a du sens, une énergie authentique, une communauté soudée.



Un lieu mythique transformé en temple de l’électro. Une cause solidaire. Un événement qui allie plaisir, émotion et solidarité.



Food Stands dès 18h, ouvert jusqu’à la fin de l’événement, pour lancer et profiter de la soirée dans les meilleures conditions

Drink: Bars en continu dans et hors de la salle, animé par vos pompiers

Accès & services. Parking gratuit et surveillé Covoiturage conseillé. .

Arena du Pays d’Aix 1955 rue Claude Nicolas Ledoux Aix-en-Provence 13290 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

The Luynes Festival arrives for an exceptional edition, ready to transform the Arena du Pays d?Aix into an electro sanctuary where every detail counts. A night of powerful sound, monumental scenography and collective emotion.

L’événement Luynes Festival 2026 Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme d’Aix en Provence