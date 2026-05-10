M.A.P. – Mon Art Parle – Cypher à l’Alimentation Générale L’Alimentation Générale Paris
M.A.P. – Mon Art Parle – Cypher à l’Alimentation Générale L’Alimentation Générale Paris mercredi 13 mai 2026.
Le 13 Mai 2026, on investit la scène de l’Alimentation Générale !!
Un moment qu’on a imaginé pour rassembler et faire émerger de nouveaux talents.
Une soirée en deux parties. 8 artistes s’affrontent pour la première place, puis place à un DJ set de Surya.
Plusieurs artistes,
Une seule scène,
Un.e Gagnant.e.
Avec un jury professionnel, dont Pauline Raignault (100h du rap non-stop), Jean-François Ferrier (responsable marketing TF1 musique) et Chris Macari (réalisateur et producteur de clips musicaux).
Évènement Cypher à l’Alimentation Générale le 13 Mai 2026 – Tremplin rap.
Le mercredi 13 mai 2026
de 19h30 à 23h30
payant
La place est à 5,70€ unité
Public adultes. A partir de 18 ans. Jusqu’à 99 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-13T22:30:00+02:00
fin : 2026-05-14T02:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-13T19:30:00+02:00_2026-05-13T23:30:00+02:00
L’Alimentation Générale 64 rue Jean-Pierre Timbaud 75011 L’Alimentation Générale, bar – restaurant – musique, est le lieu de tous les possibles : au fil de la semaine, on peut voir un concert, se laisser entraîner dans l’ambiance bon-enfant du bal du dimanche, ou chauffer le dancefloor jusqu’au petit matin.Paris
Métro -> 3 : Parmentier (Paris) (133m)
Bus -> 204696 : Parmentier (Paris) (133m)
Vélib -> Parmentier – Fontaine au Roi (169.36m)
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