Ma belle cousine Festival Parfum de Jazz Buis-les-Baronnies
jeudi 13 août 2026 · Buis-les-Baronnies
Informations pratiques
Buis-les-Baronnies
Ma belle cousine Festival Parfum de Jazz
Salle du Dauphin (Ancienne Mairie) Buis-les-Baronnies Drôme
Tarif : 12 – 12 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 15:00:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Un moment délicieux et plein d’humour entre ces deux cousins à la plume si affutée. La rencontre à la fois pleine de tendresse et d’espièglerie entre Roger Bussy de Rabutin et sa chère cousine Marie de Sévigné, à la correspondance généreuse et délectable
.
Salle du Dauphin (Ancienne Mairie) Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 66 83 79 42 administration@parfumdejazz.com
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English :
A delightful and humorous moment between these two cousins, both with such sharp wits. The encounter—at once tender and mischievous—between Roger Bussy de Rabutin and his dear cousin Marie de Sévigné, whose correspondence is both generous and delightful.
L’événement Ma belle cousine Festival Parfum de Jazz Buis-les-Baronnies a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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