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AGENDA · Paris

MA FAMILLE DE SAMOURAIS, Cinéma Chaplin Saint Lambert, Paris

dimanche 13 septembre 2026 · Cinéma Chaplin Saint Lambert · Paris

MA FAMILLE DE SAMOURAIS, Cinéma Chaplin Saint Lambert, Paris

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Lieu
Cinéma Chaplin Saint Lambert
Adresse
6 Rue Péclet, Paris
Ville
75015 Paris
Département
Paris

MA FAMILLE DE SAMOURAIS Dimanche 13 septembre, 15h15 Cinéma Chaplin Saint Lambert Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-13T15:15:00+02:00 – 2026-09-13T18:15:00+02:00
Fin : 2026-09-13T15:15:00+02:00 – 2026-09-13T18:15:00+02:00

La séance sera suivie d’un atelier « Quiz en cocotte »

Cinéma Chaplin Saint Lambert 6 Rue Péclet, Paris Paris 75015 Quartier Saint-Lambert Paris Île-de-France https://www.lescinemaschaplin.fr/
Avant-première

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