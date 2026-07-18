Ma région virtuose Fontenay-le-Comte

Informations pratiques

Fontenay-le-Comte

Ma région virtuose

70 Avenue de la Gare Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-22

fin : 2027-01-23

Date(s) :

2027-01-22 2027-01-23 2027-01-24

Musique

Pour cette 4e édition, Ma Région Virtuose poursuit son ambition faire rayonner la musique classique au plus près des habitants, dans toute la région. Cette année, le festival met à l’honneur ces œuvres du grand répertoire classique qui, grâce au cinéma, ont marqué durablement notre imaginaire collectif.

Porté par la Région des Pays de la Loire et plus de 50 communes partenaires, le festival propose une programmation exigeante et accessible, pensée pour tous les publics. De Ludwig van Beethoven à Johann Sebastian Bach, en passant par Wolfgang Amadeus Mozart ou Richard Strauss, certaines œuvres classiques ont trouvé à l’écran une nouvelle résonance, devenant indissociables de scènes devenues cultes.

Le festival invite à les redécouvrir dans toute leur richesse, en revenant à l’expérience du concert.

Concerts dans les salles de spectacle du 22 au 24, mais aussi dans des lieux du quotidien — transports, lycées, places de village ou centres commerciaux — tout au long du mois de janvier, la musique classique

investit l’ensemble du territoire et tisse des passerelles entre mémoire cinématographique et écoute vivante.

À travers des formats variés et des expériences ouvertes à tous, Ma Région Virtuose célèbre l’excellence musicale, met à l’honneur les musiciens amateurs, s’adresse à la jeunesse et invite chacun à redécouvrir le plaisir du concert, nourri par les images et les émotions du cinéma.

Programmation à venir ouverture de la billetterie en décembre 2026.

Hors abonnement. .

70 Avenue de la Gare Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 00 05 00 ecc.r.cassin@ville-fontenaylecomte.fr

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English :

L’événement Ma région virtuose Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin