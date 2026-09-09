Ma thèse en 180 secondes, Le Féru des sciences, Jarville-la-Malgrange

Informations pratiques

Ma thèse en 180 secondes 19 et 20 septembre Le Féru des sciences Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

En partenariat avec l’Université de Lorraine

Une présentation en 3 minutes d’un sujet de thèse ? C’est le pari qu’ont relevé ces brillantes doctorantes pour parler de leur sujet de recherche souvent long et complexe !

Le Féru des sciences 1 avenue du Général de Gaulle, 54140 Jarville-la-Malgrange, France Jarville-la-Malgrange 54140 Meurthe-et-Moselle Grand Est 0383152770 https://www.leferudessciences.eu/accueil Le bâtiment est un exemple remarquable de structure à portiques métalliques, dans la droite ligne des travaux de Jean Prouvé, qui illustre la vivacité de l’industrie de l’acier en Lorraine et, plus largement, dans le champ de la construction des années 1950-1960. Le principe du grand dégagement offert à l’intérieur par le report des structures porteuses sur des portiques a été ensuite repris dans d’autres édifices muséographiques (le centre Pompidou, par exemple). Michel et Jacques André et Claude Prouvé ont reçu, trois ans après la construction, le prix de l’Équerre d’Argent pour ce projet. Les adjonctions faites par Claude Prouvé dans les années 1980 s’inscrivent dans la continuité du programme d’origine. Parking voitures, vélos

En partenariat avec l’Université de Lorraine

©Elia Genonceau