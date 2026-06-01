Ma thèse en histoire de l’art et en archéologie en 180 secondes, Château de Fontainebleau – chapiteau cour ovale, Fontainebleau
Ma thèse en histoire de l’art et en archéologie en 180 secondes, Château de Fontainebleau – chapiteau cour ovale, Fontainebleau samedi 6 juin 2026.
Ma thèse en histoire de l’art et en archéologie en 180 secondes Samedi 6 juin, 14h00 Château de Fontainebleau – chapiteau cour ovale Seine-et-Marne
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00
Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00
Le concours « Ma thèse en histoire de l’art et en archéologie en 180 secondes » est une occasion unique pour les doctorantes et doctorants de s’exercer à présenter leur thèse au grand public, devant un jury constitué d’historiennes et historiens de l’art, chercheuses et chercheurs, conservatrices et conservateurs du patrimoine. Chaque étudiante et étudiant disposera de trois minutes pour réaliser un exposé clair et concis de son projet de recherche.
Château de Fontainebleau – chapiteau cour ovale Place du Général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France
Festival de l’histoire de l’art
David Teniers le jeune, L’archiduc Leopold-Guillaume dans sa galerie de peintures, vers 1650, huile sur bois, Vienne, Kunsthistorisches Museum
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