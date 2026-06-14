MA14 Base de Loisirs estivale : Atelier créatif Art japonais Chigiri-e Centre Sportif Jules Noël PARIS dimanche 5 juillet 2026.

Atelier pour enfants-parents dans le cadre de la Base de Loisirs estivale organisé par la Mairie du 14e

Le Chigiri-e est art japonais qui est ne sorte de collage en papier déchiré à la main. Dans cet atelier, les participants pourront réaliser un petit tableau du célèbre Mont Fuji avec une technique de Chigiri-e en inspirant des estampes d’Hokusai.

Date : dimanche 5 juillet 2026 de 14h à 17h

Lieu : village sportif Jules Noël, 3 Av. Maurice d’Ocagne, Paris 14e

Enfants accompagnés à partir de 6 ans et adolescents

*Gratuit sans réservation, 20 enfants max / jour

L’association culturelle franco-japonaise Talachiné propose un atelier « Art japonais Chigiri-e » destiné aux enfants dans le 14e arrondissement !

Le dimanche 05 juillet 2026

de 14h00 à 17h00

gratuit

*Gratuit, sans réservation, places limités, 20 personnes au maximum / jour.

Public enfants et jeunes. A partir de 5 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-05T17:00:00+02:00

fin : 2026-07-05T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-05T14:00:00+02:00_2026-07-05T17:00:00+02:00

Centre Sportif Jules Noël 3 avenue Maurice d’Ocagne 75014 PARIS

https://associationtalachine.jimdofree.com/ https://www.facebook.com/associationtalachine/ https://www.facebook.com/associationtalachine/



Afficher la carte du lieu Centre Sportif Jules Noël et trouvez le meilleur itinéraire

