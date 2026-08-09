MacBeth, au Cirque Electrique Cirque Electrique Paris

Informations pratiques

Pourquoi maintenant ? Pourquoi Macbeth nous parle-t-il aujourd’hui ?

Poser la question, c’est déjà avouer à demi : l’époque, le contexte politique et social, les temps troubles… Et toute cette noirceur !

Notre Macbeth, est une exploration de la peur qui résonne dans ce moment de notre société. De la violence aussi : celle des hommes, exprimée ou enfouie, celle d’État – de ses rouages. L’universalité de l’histoire, les méandres de l’âme humaine… Il y a les masques qui inquiètent, effacent ou révèlent. Il y a les visages de Macbeth, Lady Macbeth, Banquo, Duncan et quelques autres car le « pire » a visage de femmes et d’hommes.

Attention, le pire est humain !

Attention à la chute des héros !

Un spectacle de la compagnie Le Bateau Noir, d’après l’œuvre de William Shakespeare.

Du jeudi 24 septembre 2026 au vendredi 25 septembre 2026 :

jeudi, vendredi

de 20h00 à 21h50

payant

Tarif plein : 18 €

Tarif réduit : 14 €

Tarif solidaire : 12 €

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-24T23:00:00+02:00

fin : 2026-09-26T00:50:00+02:00

Date(s) : 2026-09-24T20:00:00+02:00_2026-09-24T21:50:00+02:00;2026-09-25T20:00:00+02:00_2026-09-25T21:50:00+02:00

Cirque Electrique Place du Maquis du Vercors 75020 Paris

https://www.cirque-electrique.com/events/macbeth



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