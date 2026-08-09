MacBeth, au Cirque Electrique Cirque Electrique Paris
jeudi 24 septembre 2026 · Cirque Electrique · Paris
Informations pratiques
Pourquoi maintenant ? Pourquoi Macbeth nous parle-t-il aujourd’hui ?
Poser la question, c’est déjà avouer à demi : l’époque, le contexte politique et social, les temps troubles… Et toute cette noirceur !
Notre Macbeth, est une exploration de la peur qui résonne dans ce moment de notre société. De la violence aussi : celle des hommes, exprimée ou enfouie, celle d’État – de ses rouages. L’universalité de l’histoire, les méandres de l’âme humaine… Il y a les masques qui inquiètent, effacent ou révèlent. Il y a les visages de Macbeth, Lady Macbeth, Banquo, Duncan et quelques autres car le « pire » a visage de femmes et d’hommes.
Attention, le pire est humain !
Attention à la chute des héros !
Un spectacle de la compagnie Le Bateau Noir, d’après l’œuvre de William Shakespeare.
Du jeudi 24 septembre 2026 au vendredi 25 septembre 2026 :
jeudi, vendredi
de 20h00 à 21h50
payant
Tarif plein : 18 €
Tarif réduit : 14 €
Tarif solidaire : 12 €
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-24T23:00:00+02:00
fin : 2026-09-26T00:50:00+02:00
Date(s) : 2026-09-24T20:00:00+02:00_2026-09-24T21:50:00+02:00;2026-09-25T20:00:00+02:00_2026-09-25T21:50:00+02:00
Cirque Electrique Place du Maquis du Vercors 75020 Paris
https://www.cirque-electrique.com/events/macbeth
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