UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Paris

MacBeth, au Cirque Electrique Cirque Electrique Paris

jeudi 24 septembre 2026 · Cirque Electrique · Paris

MacBeth, au Cirque Electrique Cirque Electrique Paris

Informations pratiques

Début
jeudi 24 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Lieu
Cirque Electrique
Adresse
Place du Maquis du Vercors
Ville
75020 Paris
Département
Paris
Tarif
<p class="text">Tarif plein : 18 €</p><p class="text">Tarif réduit : 14 €</p><p class="text">Tarif solidaire : 12 €</p>

Pourquoi maintenant ? Pourquoi Macbeth nous parle-t-il aujourd’hui ?

Poser la question, c’est déjà avouer à demi : l’époque, le contexte politique et social, les temps troubles… Et toute cette noirceur !

Notre Macbeth, est une exploration de la peur qui résonne dans ce moment de notre société. De la violence aussi : celle des hommes, exprimée ou enfouie, celle d’État – de ses rouages. L’universalité de l’histoire, les méandres de l’âme humaine… Il y a les masques qui inquiètent, effacent ou révèlent. Il y a les visages de Macbeth, Lady Macbeth, Banquo, Duncan et quelques autres car le « pire » a visage de femmes et d’hommes.

Attention, le pire est humain !

Attention à la chute des héros !

Un spectacle de la compagnie Le Bateau Noir, d’après l’œuvre de William Shakespeare.
Du jeudi 24 septembre 2026 au vendredi 25 septembre 2026 :
jeudi, vendredi
de 20h00 à 21h50
payant

Tarif plein : 18 €

Tarif réduit : 14 €

Tarif solidaire : 12 €

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-24T23:00:00+02:00
fin : 2026-09-26T00:50:00+02:00
Date(s) : 2026-09-24T20:00:00+02:00_2026-09-24T21:50:00+02:00;2026-09-25T20:00:00+02:00_2026-09-25T21:50:00+02:00

Cirque Electrique Place du Maquis du Vercors  75020 Paris
https://www.cirque-electrique.com/events/macbeth


Afficher la carte du lieu Cirque Electrique et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)