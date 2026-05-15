Macbeth Loft Cinémas Châtellerault

Châtellerault

Macbeth

Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 18:55:00

fin : 2026-10-17 22:30:00

Date(s) :

2026-10-17

En Écosse, le général Macbeth reçoit la prophétie de trois sorcières il deviendra roi. Poussé par l’ambition dévorante de Lady Macbeth, il assassine le roi Duncan pour s’emparer du trône. Mais la culpabilité et la paranoïa s’emparent du couple maudit, les entraînant dans une spirale de violence et de folie dont ils ne sortiront pas indemnes. .

Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Macbeth

L’événement Macbeth Châtellerault a été mis à jour le 2026-05-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne