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MACHIN.E club à La Machine ? Le vendredi 29 mai 2026 ! La Machine du Moulin Rouge Paris

MACHIN.E club à La Machine ? Le vendredi 29 mai 2026 ! La Machine du Moulin Rouge Paris

MACHIN.E club à La Machine ? Le vendredi 29 mai 2026 ! La Machine du Moulin Rouge Paris samedi 30 mai 2026.

Lieu : La Machine du Moulin Rouge

Adresse : 90, boulevard de Clichy

Ville : 75018 Paris

Département : Paris

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Tarif : <p>17 à 21€</p>

TRANSMISSION EN COURS
Le 29 mai, de 00h à 06h,
les corps seront synchronisés,
les regards calibrés,
les pulsations alignées sur une seule fréquence.

ERREUR SYSTÈME : INDIVIDUALITÉ DÉTECTÉE
Le 29 mai,
dans la Chaufferie de la Machine du Moulin Rouge,
la Machin.E prend le contrôle —
et le perd volontairement.

Ce qui devait être uniforme devient flamboyant.
Ce qui devait être contrôlé devient euphorique.
Ce qui devait être regardé… se met à regarder en retour.

Les écrans ne suffisent plus.
Alors on danse.

UNITÉS SONORES ACTIVÉES
True Normande
Xtrataki
Kashalena
Emily Tante

ENTITÉS EN PERFORMANCE
Elvis Très Slay
Sato Madjo
Morphine
Lio

Observation permanente.
Mouvement recommandé.
Résistance inutile.

Devenez le signal.

Événement en Chaufferie de La Machine du Moulin Rouge

la Machin.E prend le contrôle de La Machine en Chaufferie le vendredi 29 mai 2026 !
Le vendredi 29 mai 2026
de 23h55 à 06h00
payant

17 à 21€

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-30T02:55:00+02:00
fin : 2026-05-30T09:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-29T23:55:00+02:00_2026-05-29T06:00:00+02:00

La Machine du Moulin Rouge 90, boulevard de Clichy  75018 Paris
https://www.lamachinedumoulinrouge.com/evenement/tear-club/ https://fb.me/e/5R8PocVjt https://fb.me/e/5R8PocVjt


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