MACHIN.E club à La Machine ? Le vendredi 29 mai 2026 ! La Machine du Moulin Rouge Paris

TRANSMISSION EN COURS

Le 29 mai, de 00h à 06h,

les corps seront synchronisés,

les regards calibrés,

les pulsations alignées sur une seule fréquence.

ERREUR SYSTÈME : INDIVIDUALITÉ DÉTECTÉE

Le 29 mai,

dans la Chaufferie de la Machine du Moulin Rouge,

la Machin.E prend le contrôle —

et le perd volontairement.

Ce qui devait être uniforme devient flamboyant.

Ce qui devait être contrôlé devient euphorique.

Ce qui devait être regardé… se met à regarder en retour.

Les écrans ne suffisent plus.

Alors on danse.

UNITÉS SONORES ACTIVÉES

True Normande

Xtrataki

Kashalena

Emily Tante

ENTITÉS EN PERFORMANCE

Elvis Très Slay

Sato Madjo

Morphine

Lio

Observation permanente.

Mouvement recommandé.

Résistance inutile.

Devenez le signal.

—

Événement en Chaufferie de La Machine du Moulin Rouge

la Machin.E prend le contrôle de La Machine en Chaufferie le vendredi 29 mai 2026 !

Le vendredi 29 mai 2026

de 23h55 à 06h00

payant

17 à 21€

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-30T02:55:00+02:00

fin : 2026-05-30T09:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-29T23:55:00+02:00_2026-05-29T06:00:00+02:00

La Machine du Moulin Rouge 90, boulevard de Clichy 75018 Paris

https://www.lamachinedumoulinrouge.com/evenement/tear-club/ https://fb.me/e/5R8PocVjt https://fb.me/e/5R8PocVjt



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