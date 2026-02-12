MADAGASCAR Une aventure musicale

Avenue de l’Hippodrome Amiens Somme

Tarif : 39 – 39 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-16 14:00:00

fin : 2027-01-16

Date(s) :

2027-01-16

Plongez dans l’univers de Madagascar comme jamais auparavant avec ce spectacle musical dynamique. Les personnages bien-aimés Alex le lion, Marty le zèbre, Melman la girafe, et Gloria l’hippopotame prennent vie dans une série de scènes vibrantes et captivantes. Accompagnés des pingouins espiègles, ils embarquent pour une aventure palpitante remplie de surprises, d’humour et de moments mémorables.

Plongez dans l’univers de Madagascar comme jamais auparavant avec ce spectacle musical dynamique. Les personnages bien-aimés Alex le lion, Marty le zèbre, Melman la girafe, et Gloria l’hippopotame prennent vie dans une série de scènes vibrantes et captivantes. Accompagnés des pingouins espiègles, ils embarquent pour une aventure palpitante remplie de surprises, d’humour et de moments mémorables. .

Avenue de l’Hippodrome Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 66 33 33 accueil.megacite@megacite.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Immerse yourself in the world of Madagascar like never before with this dynamic musical show. The beloved characters? Alex the lion, Marty the zebra, Melman the giraffe, and Gloria the hippo? come to life in a series of vibrant, captivating scenes. Accompanied by the mischievous penguins, they embark on a thrilling adventure full of surprises, humor and memorable moments.

L’événement MADAGASCAR Une aventure musicale Amiens a été mis à jour le 2026-02-12 par OT D’AMIENS