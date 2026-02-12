MADAGASCAR Une aventure musicale Amiens
MADAGASCAR Une aventure musicale Amiens samedi 16 janvier 2027.
Avenue de l’Hippodrome Amiens Somme
Tarif : 39 – 39 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-16 14:00:00
fin : 2027-01-16
Date(s) :
2027-01-16
Plongez dans l’univers de Madagascar comme jamais auparavant avec ce spectacle musical dynamique. Les personnages bien-aimés Alex le lion, Marty le zèbre, Melman la girafe, et Gloria l’hippopotame prennent vie dans une série de scènes vibrantes et captivantes. Accompagnés des pingouins espiègles, ils embarquent pour une aventure palpitante remplie de surprises, d’humour et de moments mémorables.
Avenue de l’Hippodrome Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 66 33 33 accueil.megacite@megacite.fr
English :
Immerse yourself in the world of Madagascar like never before with this dynamic musical show. The beloved characters? Alex the lion, Marty the zebra, Melman the giraffe, and Gloria the hippo? come to life in a series of vibrant, captivating scenes. Accompanied by the mischievous penguins, they embark on a thrilling adventure full of surprises, humor and memorable moments.
L’événement MADAGASCAR Une aventure musicale Amiens a été mis à jour le 2026-02-12 par OT D’AMIENS