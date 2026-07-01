MADAME BOVARY EN PLUS DRÔLE ET MOINS LONG, Centre culturel René Char, Digne-les-Bains

Informations pratiques

MADAME BOVARY EN PLUS DRÔLE ET MOINS LONG Jeudi 28 janvier 2027, 19h00 Centre culturel René Char Alpes-de-Haute-Provence

Tarifs de 20 à 8 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-28T19:00:00+01:00 – 2027-01-28T20:15:00+01:00

Fin : 2027-01-28T19:00:00+01:00 – 2027-01-28T20:15:00+01:00

Madame Bovary sans ennui ? Mission acceptée !

Deux jeunes femmes décalées et très drôles reviennent sur l’un des plus grands romans de la littérature. Leur objectif : vous raconter Madame Bovary sans vous faire vivre la moindre seconde d’ennui.

Et il y en aura pour tout le monde…

Pour toi, qui à l’époque, as terriblement souffert à sa lecture.

Pour toi, qui ne l’as pas lu mais qui rêves de briller en société.

Pour toi, qui doutes : c’est de Balzac ou Maupassant ?

Pour toi, l’amoureux de Flaubert, qui tolères qu’on parle de lui avec humour.

Découvrez le nouveau spectacle de Camille Broquet et Marion Pouvreau, un classique revisité résolument moderne et joyeux. Succès Festival d’Avignon 2024 et 2025.

“ Flaubert doit se tordre de rire là où il est ” La Théâtrothèque

“ Coup de cœur ! Les performances des comédiennes sont exceptionnelles ” Passion Théâtre

Compagnie Le Monde au Balcon

adaptation de l’œuvre de Gustave Flaubert

Mise en scène Edward Decesari

Autrices et interprètes : Camille Broquet et Marion Pouvreau

www.camilleetmarion.com

Billetterie en ligne

Vidéo

Centre culturel René Char 45, Avenue du 8 mai 1945, 04000 Digne les Bains Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 30 87 10 http://www.centreculturelrenechar.fr https://www.facebook.com/ccrc.digne [{« type »: « link », « value »: « https://web.digitick.com/index-css5-ccrenechar-pg1.html »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 92 30 87 10 »}, {« type »: « email », « value »: « ccrc@dignelesbains.fr »}] [{« link »: « http://www.camilleetmarion.com »}, {« link »: « https://web.digitick.com/index-css5-ccrenechar-pg1.html »}, {« data »: {« author »: « Marion Pouvreau », « cache_age »: 86400, « description »: « ud83dudc99 Un duo d’humour Fu00e9minin marrant autour de l’u0153uvre intemporelle de Flaubert. Pour ceux qui l’ont lu, pas lu, aimu00e9, du00e9testu00e9…nu00e0 Paris de avril u00e0 juin 2026, et en juillet au Festival off Avignon pour la 3eme annu00e9e consu00e9cutive. billetterie ouverte !ntoutes les infos et dates sur https://www.camilleetmarion.com/datesnnDe et avec Marion Pouvreau et Camille BroquetnMise en scu00e8ne Edward DecesarinCaptu00e9 au Festival d’Avignon au Thu00e9u00e2tre des Corps SaintsnMontage Mu00e9lie Neel », « type »: « video », « title »: « Bande Annonce « Bovary en plus dru00f4le et moins long » 2026″, « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/CLiJkYwxBC8/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=CLiJkYwxBC8 », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCIwvMp75RcrjBf_N3LWhBlQ », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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Madame Bovary sans ennui ? Mission acceptée ! théâtre madame bovary

Philippe Laurent