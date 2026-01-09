Madame de Sévigné et la rose enchantée Le village Grignan
Le village Départ devant l’office de tourisme Grignan Drôme
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-05-02
Un beau jour de printemps, madame de Sévigné a reçu en présent une rose enchantée. Mais ce matin, la marquise est chagrinée la rose a disparu ! Aidez la marquise à retrouver cette rose et découvrez l’univers enchanté des contes du dix-septième siècle.
Le village Départ devant l’office de tourisme Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 90 75 71 planeteguides@gmail.com
English :
One beautiful spring day, Madame de Sévigné received an enchanted rose as a gift. But this morning, the marquise is distressed: the rose has disappeared! Help the Marquise find the rose and discover the enchanted world of seventeenth-century fairy tales.
