Madame va danser VGS au Circuits de Vendée Circuits de Vendée Fontenay-le-Comte
Madame va danser VGS au Circuits de Vendée Circuits de Vendée Fontenay-le-Comte vendredi 20 mars 2026.
Madame va danser VGS au Circuits de Vendée
Circuits de Vendée 60 Rue de Chambouin Fontenay-le-Comte Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-20 19:30:00
fin : 2026-03-20
Date(s) :
2026-03-20
Toute l’équipe bosse dur pour la prochaine soirée Madame va danser !
La billetterie ouvre le 20 février à 18h ⏳ .
Circuits de Vendée 60 Rue de Chambouin Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The whole team is hard at work for the next Madame va danser party!
L’événement Madame va danser VGS au Circuits de Vendée Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-02-19 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin