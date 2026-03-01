Madame va danser VGS au Circuits de Vendée Circuits de Vendée Fontenay-le-Comte

Madame va danser VGS au Circuits de Vendée

Circuits de Vendée 60 Rue de Chambouin Fontenay-le-Comte Vendée

Début : 2026-03-20 19:30:00

fin : 2026-03-20

2026-03-20

Toute l’équipe bosse dur pour la prochaine soirée Madame va danser !

La billetterie ouvre le 20 février à 18h ⏳ .

English :

The whole team is hard at work for the next Madame va danser party!

