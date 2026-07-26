Maddy Orsinet Quartet Le Son de la Terre PARIS 05
samedi 17 octobre 2026 · Le Son de la Terre · PARIS 05
Informations pratiques
Le Maddy Orsinet Quartet vous offre un voyage à travers les plus belles mélodies des plus grandes Voix de la Caraïbe. Des interprétations pensées dans une ambiance intimiste en quartet Voix – Piano – Basse – Percussions.
Les choix d’arrangements mettent en valeur des mélodies uniques et intemporelles, qui emmènent le spectateur dans un voyage au cœur des îles caraïbes : biguine, zouk, balade, valse, le tout aux accents chaloupés et inondés de soleil.
On découvre ou redécouvre la voix chaude et mélodieuse de Maddy Orsinet dont les expériences à travers le Jazz, le Gospel, les musiques traditionnelles et modernes de la Martinique sont mises au service de cette proposition musicale épurée où la mélodie vocale a la part belle.
Paco Man’Alma au piano propose des arrangements remplis de swing et profondément musicaux pour mettre la voix en valeur. Nous entendons toute la richesse harmonique de la musique des Antilles, jusqu’aux cuivres sans oublier les chœurs qu’il chante pour Maddy ou qu’il joue au piano.
Benjamin Barbe est la caution « groove » de cette formation grâce à son jeu précis, extrêmement musical et ancré dans la Caraïbe. Guillermo Rojas est le battement de cœur de cette formation, son jeu de percussions se veut tantôt mélodique et aérien, tantôt ancré dans les racines des îles caraïbes.
Maddy Orsinet – Chant
Paco Man’Alma – Piano
Benji Barbe – Basse
Guillermo Rojas – Percussions
Le Maddy Orsinet Quartet rend hommage à l’une des plus grandes voix de la caraïbe: Madame Jocelyne Béroard.
Le samedi 17 octobre 2026
de 20h00 à 22h00
payant
25 Euros
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-17T23:00:00+02:00
fin : 2026-10-18T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-17T20:00:00+02:00_2026-10-17T22:00:00+02:00
Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05
Afficher la carte du lieu Le Son de la Terre et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à PARIS 05 (Paris)
- Hugo Corbin Trio Le Son de la Terre PARIS 05 26 juillet 2026
- Sebastian Cordero Duo Le Son de la Terre PARIS 05 30 juillet 2026
- Katia Schiavone / Patrick Villanueva duo Le Son de la Terre PARIS 05 2 août 2026
- Florian Marques & Hugo Corbin Le Son de la Terre PARIS 05 7 août 2026
- Philippe Chagne / Rémi Toulon duo Le Son de la Terre PARIS 05 8 août 2026