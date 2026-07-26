Maddy Orsinet Quartet Le Son de la Terre PARIS 05

samedi 17 octobre 2026 · Le Son de la Terre · PARIS 05

Informations pratiques

Le Maddy Orsinet Quartet vous offre un voyage à travers les plus belles mélodies des plus grandes Voix de la Caraïbe. Des interprétations pensées dans une ambiance intimiste en quartet Voix – Piano – Basse – Percussions.

Les choix d’arrangements mettent en valeur des mélodies uniques et intemporelles, qui emmènent le spectateur dans un voyage au cœur des îles caraïbes : biguine, zouk, balade, valse, le tout aux accents chaloupés et inondés de soleil.

On découvre ou redécouvre la voix chaude et mélodieuse de Maddy Orsinet dont les expériences à travers le Jazz, le Gospel, les musiques traditionnelles et modernes de la Martinique sont mises au service de cette proposition musicale épurée où la mélodie vocale a la part belle.

Paco Man’Alma au piano propose des arrangements remplis de swing et profondément musicaux pour mettre la voix en valeur. Nous entendons toute la richesse harmonique de la musique des Antilles, jusqu’aux cuivres sans oublier les chœurs qu’il chante pour Maddy ou qu’il joue au piano.

Benjamin Barbe est la caution « groove » de cette formation grâce à son jeu précis, extrêmement musical et ancré dans la Caraïbe. Guillermo Rojas est le battement de cœur de cette formation, son jeu de percussions se veut tantôt mélodique et aérien, tantôt ancré dans les racines des îles caraïbes.

Maddy Orsinet – Chant

Paco Man’Alma – Piano

Benji Barbe – Basse

Guillermo Rojas – Percussions

Le Maddy Orsinet Quartet rend hommage à l’une des plus grandes voix de la caraïbe: Madame Jocelyne Béroard.

Le samedi 17 octobre 2026

de 20h00 à 22h00

payant

25 Euros

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-17T23:00:00+02:00

fin : 2026-10-18T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-10-17T20:00:00+02:00_2026-10-17T22:00:00+02:00

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05



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