Made in France, Conservatoire Léo Delibes, Clichy

Informations pratiques

Made in France Jeudi 28 janvier 2027, 20h30 Conservatoire Léo Delibes Hauts-de-Seine

8 à 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-28T20:30:00+01:00 – 2027-01-28T22:00:00+01:00

Fin : 2027-01-28T20:30:00+01:00 – 2027-01-28T22:00:00+01:00

Émile touche enfin au but. Après des années de détention, il obtient un aménagement de peine et s’apprête à reprendre le travail dans une usine. Mais le jour de son arrivée, tout bascule : le site doit fermer et délocaliser sa production. Pour retrouver sa liberté, il va devoir sauver son emploi, ses collègues… et peut-être bien l’usine tout entière.

Avec Made in France, Samuel Valensi et Paul Éloi Forget transforment un sujet brûlant d’actualité en une comédie aussi drôle que captivante. Porté par une mise en scène inventive et un rythme digne des meilleures fictions, le spectacle entraîne le public dans une aventure collective où s’entremêlent humour, suspense et réflexion.

Entre théâtre populaire, satire sociale et récit à rebondissements, Made in France interroge avec intelligence notre rapport au travail, à l’industrie et à l’engagement collectif, sans jamais perdre son sens du divertissement.

Couronné du Molière 2026 de la mise en scène et salué par la critique comme par le public, ce spectacle énergique et réjouissant s’impose comme l’un des succès théâtraux de la saison.

Conservatoire Léo Delibes 59 rue Martre, 92110 Clichy Clichy 92110 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.ville-clichy.fr/ »}]

Émile, tout juste libéré, doit reprendre le travail à l’usine le jour où celle-ci ferme. Pour retrouver sa liberté, il va devoir sauver son emploi, ses collègues et l’usine tout entière.

Marie Charbonnier