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Made in France conservatoire Léo Delibes Clichy

jeudi 28 janvier 2027 · conservatoire Léo Delibes · Clichy

Made in France conservatoire Léo Delibes Clichy

Informations pratiques

Début
jeudi 28 janvier 2027
Fin
jeudi 28 janvier 2027
Lieu
conservatoire Léo Delibes
Adresse
59 rue Martre
Ville
92110 Clichy
Département
Paris

Émile touche enfin au but. Après des années de détention, il obtient un
aménagement de peine et s’apprête à reprendre le travail dans une usine. Mais
le jour de son arrivée, tout bascule : le site doit fermer et délocaliser sa
production. Pour retrouver sa liberté, il va devoir sauver son emploi, ses
collègues… et peut-être bien l’usine tout entière.

Avec Made
in France, Samuel Valensi et Paul Éloi Forget transforment un sujet brûlant
d’actualité en une comédie aussi drôle que captivante. Porté par une mise en
scène inventive et un rythme digne des meilleures fictions, le spectacle
entraîne le public dans une aventure collective où s’entremêlent humour,
suspense et réflexion.

Entre
théâtre populaire, satire sociale et récit à rebondissements, Made in France
interroge avec intelligence notre rapport au travail, à l’industrie et à
l’engagement collectif, sans jamais perdre son sens du divertissement.

Couronné du Molière 2026 de la mise en scène et salué par la critique
comme par le public, ce spectacle énergique et réjouissant s’impose comme l’un
des succès théâtraux de la saison

Émile, tout juste libéré, doit reprendre le travail à l’usine le jour où celle-ci ferme. Pour retrouver sa liberté, il va devoir sauver son emploi, ses collègues et l’usine tout entière.
Le jeudi 28 janvier 2027
de 20h30 à 22h05
payant Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2027-01-28T21:30:00+01:00
fin : 2027-01-28T23:05:00+01:00
Date(s) : 2027-01-28T20:30:00+02:00_2027-01-28T22:05:00+02:00

conservatoire Léo Delibes 59 rue Martre  92110 Clichy
https://billetterie.ville-clichy.fr/spectacle?id_spectacle=5644&lng=1


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