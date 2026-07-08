Made in France conservatoire Léo Delibes Clichy

Informations pratiques

Émile touche enfin au but. Après des années de détention, il obtient un

aménagement de peine et s’apprête à reprendre le travail dans une usine. Mais

le jour de son arrivée, tout bascule : le site doit fermer et délocaliser sa

production. Pour retrouver sa liberté, il va devoir sauver son emploi, ses

collègues… et peut-être bien l’usine tout entière.

Avec Made

in France, Samuel Valensi et Paul Éloi Forget transforment un sujet brûlant

d’actualité en une comédie aussi drôle que captivante. Porté par une mise en

scène inventive et un rythme digne des meilleures fictions, le spectacle

entraîne le public dans une aventure collective où s’entremêlent humour,

suspense et réflexion.

Entre

théâtre populaire, satire sociale et récit à rebondissements, Made in France

interroge avec intelligence notre rapport au travail, à l’industrie et à

l’engagement collectif, sans jamais perdre son sens du divertissement.

Couronné du Molière 2026 de la mise en scène et salué par la critique

comme par le public, ce spectacle énergique et réjouissant s’impose comme l’un

des succès théâtraux de la saison

Émile, tout juste libéré, doit reprendre le travail à l’usine le jour où celle-ci ferme. Pour retrouver sa liberté, il va devoir sauver son emploi, ses collègues et l’usine tout entière.

Le jeudi 28 janvier 2027

de 20h30 à 22h05

payant Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-01-28T21:30:00+01:00

fin : 2027-01-28T23:05:00+01:00

Date(s) : 2027-01-28T20:30:00+02:00_2027-01-28T22:05:00+02:00

conservatoire Léo Delibes 59 rue Martre 92110 Clichy

https://billetterie.ville-clichy.fr/spectacle?id_spectacle=5644&lng=1



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