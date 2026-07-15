Informations pratiques

Fontenay-le-Comte

Made in France

70 Avenue de la Gare Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-02 20:30:00

fin : 2027-04-02 22:05:00

Date(s) :

2027-04-02

Compagnie La Poursuite du bleu

Molières 2026 Meilleure Mise en Scène.

Après tout ce temps passé à l’attendre derrière les barreaux, ça y est, Emile a obtenu sa peine aménagée. Dès demain, il passera ses journées à l’usine et ses nuits en centre de détention, de quoi rêver d’une sortie rapide pour bonne conduite. Problème l’usine où il s’apprête à travailler délocalise. Émile n’a plus le choix pour se sauver, il faut qu’il devienne le meilleur des syndicalistes, sauve l’usine, ses collègues et, peut-être, au passage, le pays tout entier.

Made in France est un spectacle qui raconte le combat d’hommes et de femmes prêts à tout pour sauver l’industrie française… enfin… à tout, sauf à faire quelque chose.

Durée 1h35 I Conseillé à partir de 12 ans

Placement numéroté

Tarif B

Plein tarif (hors abonnement) 30€

Tarif partenaires (hors abonnement) 26€

Tarif réduit (hors abonnement) 20€

Abonnés tout public 25€

Abonnés tarif réduit 18€ .

70 Avenue de la Gare Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 00 05 00 ecc.r.cassin@ville-fontenaylecomte.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

La Poursuite du bleu Theater Company

L’événement Made in France Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin