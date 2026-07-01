MADLEN KEYS + LITTLE ODETTA, La Batterie Grande Salle, Guyancourt

Informations pratiques

MADLEN KEYS + LITTLE ODETTA Samedi 28 novembre, 20h30 La Batterie Grande Salle Yvelines

17€ / 11,5€ / 8,5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-28T20:30:00+01:00 – 2026-11-28T21:30:00+01:00

Fin : 2026-11-28T20:30:00+01:00 – 2026-11-28T21:30:00+01:00

D’un côté, Little Odetta arrive comme un véritable ouragan rock, mêlant soul, blues et hard rock 70’s dans un show incandescent. Avec une présence scénique explosive et des riffs taillés pour le live, le quintet transforme chaque concert en moment de communion électrique.

De l’autre, Madlen Keys déploie son rock alternatif intense et cinématographique, entre envolées post-rock, poésie moderne et énergie brute. Porté par la voix magnétique de Caroline Calen, le groupe embarque le public dans un voyage puissant et immersif.

https://www.youtube.com/watch?v=Fvp5v0gskQE

Entre émotion, groove et décibels, ces deux groupes unissent leurs forces pour un concert exceptionnel.

Ils sont incontournables, ont une même passion du live, et sont prêts, à embraser la scène.

La Batterie Grande Salle 1 Rue De La Redoute, 78280, Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France 01 39 30 45 90 https://www.scenes2guyancourt.fr/ https://www.facebook.com/LaBatterieDeGuyancourt;https://www.instagram.com/labatteriedeguyancourt/ [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=4050 »}] [{« data »: {« author »: « Madlen Keys », « cache_age »: 86400, « description »: « Hello everyonenHere’s a summer cover of Full Circle by @HalfMoonRun, a band we love.nnWe hope you like it.nnud83cudfa5 Vincent FayolnnFollow Madlen Keysnhttps://linktr.ee/madlenkeysnFacebook u2013 / madlenkeys nInstagram u2013 / madlenkeys nTikTok – /@madlenkeysnn#cover #halfmoon #fullcircle #madlenkeys #music #voices #guitar #acousticcover #acousticmusic », « type »: « video », « title »: « Madlen Keys – Full Circle – Half Moon Run Cover », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/Fvp5v0gskQE/sddefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=Fvp5v0gskQE », « thumbnail_height »: 480, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UClfD6v7L7DyAarOLJfczONw », « thumbnail_width »: 640, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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Deux univers, une seule scène, et une promesse : une soirée sous haute tension. rock

©Denis Carpentier