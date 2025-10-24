Mado fait son cabaret cinéma théâtre Rex Valréas

Mado fait son cabaret

cinéma théâtre Rex 11 place cardinal Maury Valréas Vaucluse

Tarif : 39 – 39 – 39 EUR

Début : 2026-03-20 21:00:00

fin : 2026-03-20 22:45:00

2026-03-20

Mado rassemble des artistes pour un cabaret unique talent ou piston, le mystère reste entier.

cinéma théâtre Rex 11 place cardinal Maury Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 04 71 cinemarexvalreas@gmail.com

English :

Mado gathers artists for a unique cabaret: talent or piston, the mystery remains.

