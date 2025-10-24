Mado fait son cabaret cinéma théâtre Rex Valréas
Mado fait son cabaret cinéma théâtre Rex Valréas vendredi 20 mars 2026.
Mado fait son cabaret
cinéma théâtre Rex 11 place cardinal Maury Valréas Vaucluse
Tarif : 39 – 39 – 39 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-20 21:00:00
fin : 2026-03-20 22:45:00
Date(s) :
2026-03-20
Mado rassemble des artistes pour un cabaret unique talent ou piston, le mystère reste entier.
.
cinéma théâtre Rex 11 place cardinal Maury Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 04 71 cinemarexvalreas@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Mado gathers artists for a unique cabaret: talent or piston, the mystery remains.
L’événement Mado fait son cabaret Valréas a été mis à jour le 2025-10-24 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes