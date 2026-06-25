MADROOM : stand et DJ set Bercy Encore Paris

MADROOM célèbre à Bercy Encore les cultures caribéennes à travers une soirée conviviale mêlant stand, rencontres et DJ set. La programmation musicale navigue entre old school et new school et propose un moment de partage autour de la musique, de la danse et de la culture, dans une ambiance ouverte et festive.

Dans le cadre de la programmation à Bercy Encore 2026, La Javelle avec MADROOM propose une soirée musicale dédiée aux cultures caribéennes.

Le vendredi 10 juillet 2026

de 17h00 à 00h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-10T20:00:00+02:00

fin : 2026-07-10T03:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-10T17:00:00+02:00_2026-07-10T00:00:00+02:00

Bercy Encore 5 boulevard Poniatowski 75012 Paris



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