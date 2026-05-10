Maë Defays ‘A Deeper Ocean’ JASS CLUB PARIS Paris
Maë Defays ‘A Deeper Ocean’ JASS CLUB PARIS Paris dimanche 5 juillet 2026.
À la croisée de la neo-soul, de la pop et du jazz, ses compositions invitent au voyage et puisent du côté de la Caraïbe. Elle célèbre ses racines antillaises à travers une musique infusée par les rythmes afro-caribéens et ses influences latines.
Sensible aux enjeux climatiques, elle affirme à travers son art un lien profond à la nature. Sur scène, Maë nous plonge dans l’univers de ce premier album.
Maë Defays / voix, guitare
Sôra / chœurs
Mattias Di giusto / guitare
Alex Monfort / claviers
Denis Pitalua / basse
Basile Guégen / batterie
Avec son dernier album ‘A Deeper Ocean’, la chanteuse, guitariste et autrice-compositrice Maë Defays nous emmène explorer les profondeurs de l’océan et nos émotions les plus poétiques.
Le samedi 04 juillet 2026
de 21h30 à 22h30
payant Tarif réduit : 15 EUR
Tarif plein : 19 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-05T00:30:00+02:00
fin : 2026-07-05T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-04T21:30:00+02:00_2026-07-04T22:30:00+02:00
JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h
Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
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