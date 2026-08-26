Magie Cité des sciences et de l’Industrie Paris

Informations pratiques

Véritable exposition-spectacle, Magie explore le lien entre illusion et perception, en faisant dialoguer arts de la magie et sciences cognitives. Conçue avec des compagnies de magie contemporaine, elle croise les formes les plus actuelles de l’illusion avec les recherches récentes sur le fonctionnement du cerveau. Elle montre comment les magiciens et magiciennes intègrent depuis toujours les avancées scientifiques et techniques pour réinventer leurs pratiques.

Pouvoirs extraordinaires, mentalisme, apparition/disparition, lévitation… À travers des expériences et des installations spectaculaires, vos certitudes volent en éclats et les interrogations fusent : que voyez-vous, comprenez-vous, croyez-vous ? Entremêlant émerveillement, trouble et esprit critique, Magie questionne profondément notre rapport au réel et la manière dont notre cerveau le construit.

Entre surprise et émerveillement, l’exposition temporaire Magie n’a pas fini de vous questionner et fasciner ! Comment la magie contemporaine puise-t-elle son inspiration dans les sciences et les techniques ? Comment nous convainc-elle de l’impossible ? Comment peut-elle aiguiser notre sens critique ? La Cité des sciences et de l’industrie propose d’interroger notre perception du réel, à la frontière entre voir, savoir… et croire !

Du mardi 13 octobre 2026 au dimanche 01 août 2027 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 10h00 à 19h00

payant

De 12 à 15 euros.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 9 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-13T13:00:00+02:00

fin : 2027-08-01T22:00:00+02:00

Date(s) : 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Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou 75019 La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, muséeParis



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