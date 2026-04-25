Magie rapprochée Michel Sponx Saison Ah ? Place de la mairie Parthenay

Parthenay

Magie rapprochée Michel Sponx Saison Ah ?

Place de la mairie 3 Rue de la Citadelle Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 19:20:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Michel Sponx

Notre-Dame des Landes (44)

Marquant, drôle, et sacrément convivial !

La magie est plus folle juste sous nos yeux, voire directement dans nos mains. Au village du festival ou juste avant certains spectacles…, retrouvez Michel Sponx. Dans une ambiance de détente et de confidences improvisées, il exécutera devant vous ses numéros d’illusion, issus de vingt ans de collectages, de recherches et d’inventions.

Tout public Groupe de 40 personnes maximum .

Place de la mairie 3 Rue de la Citadelle Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 71 22 37 RESAHsaison.festival@gmail.com

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English : Magie rapprochée Michel Sponx Saison Ah ?

L’événement Magie rapprochée Michel Sponx Saison Ah ? Parthenay a été mis à jour le 2026-04-25 par CC Parthenay Gâtine