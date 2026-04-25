Magie rapprochée Michel Sponx Saison Ah ? Kiosque Parthenay
Magie rapprochée Michel Sponx Saison Ah ? Kiosque Parthenay samedi 6 juin 2026.
Parthenay
Magie rapprochée Michel Sponx Saison Ah ?
Kiosque Boulevard des Sires de Parthenay Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 12:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Michel Sponx
Notre-Dame des Landes (44)
Marquant, drôle, et sacrément convivial !
La magie est plus folle juste sous nos yeux, voire directement dans nos mains. Au village du festival ou juste avant certains spectacles…, retrouvez Michel Sponx. Dans une ambiance de détente et de confidences improvisées, il exécutera devant vous ses numéros d’illusion, issus de vingt ans de collectages, de recherches et d’inventions.
Tout public Groupe de 40 personnes maximum .
Kiosque Boulevard des Sires de Parthenay Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 71 22 37 RESAHsaison.festival@gmail.com
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English : Magie rapprochée Michel Sponx Saison Ah ?
L’événement Magie rapprochée Michel Sponx Saison Ah ? Parthenay a été mis à jour le 2026-04-25 par CC Parthenay Gâtine
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