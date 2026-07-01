MAGMA + 1ère partie : Baron Crâne, Le Plan, Ris-Orangis

Informations pratiques

MAGMA + 1ère partie : Baron Crâne Vendredi 20 novembre, 20h00 Le Plan Essonne

Tarif plein : 27€

Tarif réduit : 24€

Tarif adhérent : 21€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-20T20:00:00+01:00 – 2026-11-20T23:00:00+01:00

Fin : 2026-11-20T20:00:00+01:00 – 2026-11-20T23:00:00+01:00

MAGMA

C’est une nouvelle qui va ravir celles et ceux qui n’ont pas eu la chance de découvrir Magma au début de sa carrière, Magma revient aux origines de sa création.

Magma, c’est le groupe culte de la scène musicale française. Née d’influences et de confluences, de pulsions et d’impulsions, hors des modes et des courants, la musique de Magma se démarque très vite de ses contemporains et nous pénètre avec l’énergie purificatrice d’un torrent d’émotions.

Fondé en 1969 par le batteur démiurge Christian Vander, l’influence du groupe s’étend à travers le monde, sur plusieurs décennies et sur plusieurs générations, surprenant aussi bien le public chinois que celui du Hellfest, faisant partout un triomphe, jouant dans tous les festivals de jazz et de rock mondiaux mais aussi à l’Opéra de Monaco avec l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo.

Des dizaines d’albums, des centaines de concerts, à l’origine d’un courant musical inspirant une multitude de jeunes musiciens, la musique de MAGMA est universelle, unique et éternellement d’avant-garde.

Autour de Christian Vander, membre fondateur et créateur de l’histoire de Magma, retrouvez un casting de haut vol pour un répertoire classique pour certains, ou une vraie découverte pour la plupart d’un public toujours de plus en plus jeune et enthousiaste. La fabuleuse histoire de Magma n’en finit pas de passionner et éblouir les fans du monde entier, et ceci depuis presque 60 ans. Pour cette tournée, Christian Vander s’est entouré de musiciens talentueux : Hervé AKNIN, Rudy BLAS, Simon GOUBERT, Thierry ELIEZ et Charles LUCAS.

Le Plan Ris-Orangis Ris-Orangis 91130 Essonne Île-de-France 0169020919 http://www.leplan.com http://www.instagram.com/le_plan91/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.leplan.com/event/747443-magma-baron-crane »}] Salle de concert mythique en région parisienne, née en 1984. Labellisée SMAC par le Ministère de la Culture, Le Plan propose une programmation nationale et internationale éclectique pour tous les publics : du hip-hop, de la pop au rock, en passant par le reggae, la soul, le blues, les musiques électroniques, la chanson ou le jeune public.

De la diffusion de concerts dans ses deux salles (830 places et 200 places) aux activités de résidences d’artistes, de répétition, d’enregistrement et d’accompagnement, ses missions sont multiples. Le Plan est un équipement culturel de Grand Paris Sud.

L’énergie brute de la formule historique à 6 musiciens sur scène de Magma, sur le répertoire électrique et éclectique des seventies se retrouvera pour la première fois sur scène en France. Magma Concert

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