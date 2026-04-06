Mahé Scènacle Besançon

Besançon

Mahé

Scènacle 6 Rue de la Vieille Monnaie Besançon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-09 20:00:00

fin : 2026-12-10

Date(s) :

2026-12-09 2026-12-10

Mahé, première partie de Paul Mirabel au Festival Drôlement Bien, en spectacle à Besançon les 9 et 10 décembre 2026. Réservez vos places en quelques clics !

Et ça va faire du bruit.

Mahé est l’humoriste à ne surtout pas rater.

Dans son spectacle, Mahé livre un concentré d’énergie, entre stand-up, sketchs et impros percutantes, porté par un regard à la fois drôle, touchant et mordant sur son parcours presque sans faute . Avec une autodérision irréversible, il transforme les galères de la vie en éclats de rire, des bancs de l’école à la scène. .

Scènacle 6 Rue de la Vieille Monnaie Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Mahé

L’événement Mahé Besançon a été mis à jour le 2026-02-26 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)