Mai à Vélo 2026, ASP BFC, Dijon
Mai à Vélo 2026, ASP BFC, Dijon vendredi 1 mai 2026.
Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai ASP BFC Côte-d’Or
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00
ASP BFC 18 Boulevard Winston Churchill, 21000 Dijon, France Dijon 21000 La Toison d’Or Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]
Faites parcourir à votre communauté le plus de kilomètres au mois de mai ! challenge-id=219284
À voir aussi à Dijon (Côte-d'Or)
- Extra Festival Dijon 7 mai 2026
- L’Extra Festival, Lieux multiples à Dijon, Dijon 7 mai 2026
- Les Apéritifs de la Tour Office de tourisme Dijon 8 mai 2026
- Tous à l’Opéra ! – Opéra de Dijon, Auditorium de l’Opéra de Dijon, Dijon 9 mai 2026
- Les cadrans solaires sortent de l’ombre Office de Tourisme Dijon 9 mai 2026