Lourdes

Mai à vélo 2026 Fête de la V81 Lourdes Lestelle Bétharram

bois de Lourdes LOURDES Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 09:00:00

fin : 2026-05-31 12:00:00

Date(s) :

2026-05-31

A l’occasion de l’édition 2026 de Mai à vélo , les Cyclomotivés 65 organisent la fête de la V81 le dimanche 31 mai 2026 !

Vous êtes conviés à une balade sympathique familiale ou plus sportive, au choix sur la portion de la V81 entre Lourdes et Lestelle-Bétharram.

Au programme

– RDV dès 9h au bois de Lourdes

– 9h30 parcours sportif par les coteaux 30km 400D+

– 10h départ de la balade famille 26km aller retour

– 12h casse croûte tiré du sac à Lestelle-Bétharram

Pensez à emporter eau, casse-croûte, casquette et vêtements adaptés.

Informations complémentaires aux coordonnées ci-dessous.

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bois de Lourdes LOURDES Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 67 90 08 17 contact@collectif-cyclomotive65.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To mark the 2026 edition of Mai à vélo , Cyclomotivés 65 are organizing the V81 festival on Sunday, May 31, 2026!

You’re invited to join us for a friendly family outing, or a more sporty one, on the stretch of the V81 between Lourdes and Lestelle-Bétharram.

On the program:

– RDV from 9am at the Bois de Lourdes

– 9:30 am: sporty trail through the hills 30km 400D+

– 10am: start of the family walk 26km round trip

– 12pm: packed lunch at Lestelle-Bétharram

Remember to bring water, a snack, a cap and suitable clothing.

For further information, please contact us.

L’événement Mai à vélo 2026 Fête de la V81 Lourdes Lestelle Bétharram Lourdes a été mis à jour le 2026-05-21 par OT de Lourdes|CDT65