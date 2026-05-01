Mai à vélo 2026 Fête de la V81 Lourdes Lestelle Bétharram bois de Lourdes Lourdes
Mai à vélo 2026 Fête de la V81 Lourdes Lestelle Bétharram bois de Lourdes Lourdes dimanche 31 mai 2026.
Lourdes
Mai à vélo 2026 Fête de la V81 Lourdes Lestelle Bétharram
bois de Lourdes LOURDES Lourdes Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 09:00:00
fin : 2026-05-31 12:00:00
Date(s) :
2026-05-31
A l’occasion de l’édition 2026 de Mai à vélo , les Cyclomotivés 65 organisent la fête de la V81 le dimanche 31 mai 2026 !
Vous êtes conviés à une balade sympathique familiale ou plus sportive, au choix sur la portion de la V81 entre Lourdes et Lestelle-Bétharram.
Au programme
– RDV dès 9h au bois de Lourdes
– 9h30 parcours sportif par les coteaux 30km 400D+
– 10h départ de la balade famille 26km aller retour
– 12h casse croûte tiré du sac à Lestelle-Bétharram
Pensez à emporter eau, casse-croûte, casquette et vêtements adaptés.
Informations complémentaires aux coordonnées ci-dessous.
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bois de Lourdes LOURDES Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 67 90 08 17 contact@collectif-cyclomotive65.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
To mark the 2026 edition of Mai à vélo , Cyclomotivés 65 are organizing the V81 festival on Sunday, May 31, 2026!
You’re invited to join us for a friendly family outing, or a more sporty one, on the stretch of the V81 between Lourdes and Lestelle-Bétharram.
On the program:
– RDV from 9am at the Bois de Lourdes
– 9:30 am: sporty trail through the hills 30km 400D+
– 10am: start of the family walk 26km round trip
– 12pm: packed lunch at Lestelle-Bétharram
Remember to bring water, a snack, a cap and suitable clothing.
For further information, please contact us.
L’événement Mai à vélo 2026 Fête de la V81 Lourdes Lestelle Bétharram Lourdes a été mis à jour le 2026-05-21 par OT de Lourdes|CDT65
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