Mai à vélo 2026 Fête de la Voie Verte des Gaves LOURDES Lourdes

Lourdes

Mai à vélo 2026 Fête de la Voie Verte des Gaves

LOURDES Jardin des Tilleuls Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 10:00:00

fin : 2026-05-24 12:00:00

Date(s) :

2026-05-24

La fête de la voie verte débarque pour la 1ère fois en Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves !

Le syndicat mixte du Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves organise, en collaboration avec les offices de tourisme du territoire et les collectivités, une fête sur la voie verte des Gaves le dimanche 24 mai 2026.

Le départ se fera à Lourdes à 10h pour une arrivée à Pierrefitte-Nestalas aux alentours de 12h. Un départ depuis Argelès-Gazost est également possible. Le retour se fait librement pour chacun des participants.

Cette fête se veut de rassembler habitants et visiteurs de passage sur le territoire pour parcourir la voie verte ensemble.

Elle s’inscrit dans le programme national de Mai à vélo afin de valoriser le vélo ainsi que les autres mobilités douces.

Des points de ravitaillements seront mis en place sur la voie verte pour reprendre de l’énergie ! Plusieurs animations viendront ponctuer la fête de la voie verte.

– Atelier de réparation de vélos

– Atelier de maniabilité pour les enfants

– Animation nature autour des cours d’eau

– Bourse aux vélos pour vendre ou acheter une nouvelle monture

– De la musique sous différentes formes !

Au programme

– 9h accueil café au jardin des Tilleuls Lourdes

– 10h départ du convoi

– 10h 12h bourse aux vélos à Argelès-Gazost

– à partir de 12h arrivée à Pierrefitte-Nestalas

Informations complémentaires et inscriptions aux coordonnées ci-dessous.

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LOURDES Jardin des Tilleuls Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 49 12 81 19

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Fête de la voie verte arrives for the 1st time in the Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves!

The Syndicat Mixte du Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves, in collaboration with local tourist offices and local authorities, is organizing a festival on the Gaves greenway on Sunday, May 24, 2026.

Departure from Lourdes at 10am, arriving in Pierrefitte-Nestalas around 12pm. A departure from Argelès-Gazost is also possible. The return journey is at the discretion of each participant.

The aim of the festival is to bring together local residents and visitors to the area to ride the voie verte together.

It is part of the national Mai à vélo program to promote cycling and other forms of soft mobility.

Refreshment points will be set up along the greenway to help you recharge your batteries! The Greenway Festival will be punctuated by a number of events.

– Bike repair workshop

– Handling workshop for children

– Nature activities around the waterways

– Bicycle market to buy or sell a new bike

– Music in many forms!

Program:

– 9am: coffee reception in the Jardin des Tilleuls Lourdes

– 10am: departure of the convoy

– 10am 12pm: bike market in Argelès-Gazost

– from 12pm: arrival in Pierrefitte-Nestalas

Further information and registration details below.

L’événement Mai à vélo 2026 Fête de la Voie Verte des Gaves Lourdes a été mis à jour le 2026-05-12 par OT de Lourdes|CDT65