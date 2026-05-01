Mai à Vélo 2026, NEAT, Bordeaux
Mai à Vélo 2026, NEAT, Bordeaux vendredi 1 mai 2026.
Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai NEAT Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00
NEAT 16 Place des Quinconces, 33000 Bordeaux, France Bordeaux 33082 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]
Faites parcourir à votre communauté le plus de kilomètres au mois de mai ! challenge-id=219234
À voir aussi à Bordeaux (Gironde)
- Tournoi International de tennis – BNP Paribas Primrose, Villa Primrose, Bordeaux 11 mai 2026
- A la découverte du Steeldrum, Centre social du Grand Parc, Bordeaux 11 mai 2026
- Rencontre avec Alexandre Tharaud, Station Ausone, Bordeaux 11 mai 2026
- Remise des prix européens 2026, Athénée municipal, Bordeaux 11 mai 2026
- Atelier pour devenir entrepreneur, Agence Adie Bordeaux, Bordeaux 12 mai 2026