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Mai à Vélo 2026, Observatoire de Paris – PSL – Campus de Meudon, Meudon

Mai à Vélo 2026, Observatoire de Paris – PSL – Campus de Meudon, Meudon

Mai à Vélo 2026, Observatoire de Paris – PSL – Campus de Meudon, Meudon vendredi 1 mai 2026.

Lieu : Observatoire de Paris - PSL - Campus de Meudon

Adresse : 5 Place Jules Janssen, 92190 Meudon

Ville : 92190 Meudon

Département : Hauts-de-Seine

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai Observatoire de Paris – PSL – Campus de Meudon Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00

Observatoire de Paris – PSL – Campus de Meudon 5 Place Jules Janssen, 92190 Meudon Meudon 92190 Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine Ile-de-France https://www.observatoiredeparis.psl.eu/ [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]
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