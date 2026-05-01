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Mai à Vélo 2026, Plaine Commune, Saint-Denis

Mai à Vélo 2026, Plaine Commune, Saint-Denis

Mai à Vélo 2026, Plaine Commune, Saint-Denis vendredi 1 mai 2026.

Lieu : Plaine Commune

Adresse : Avenue Lénine, 93200 Saint-Denis, France

Ville : 93200 Saint-Denis

Département : Seine-Saint-Denis

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai Plaine Commune Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00

Plaine Commune Avenue Lénine, 93200 Saint-Denis, France Saint-Denis 93200 Floréal – Allende – Mutuelle Seine-Saint-Denis Ile-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]
Faites parcourir à votre communauté le plus de kilomètres au mois de mai ! challenge-id=212659

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