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Mai à Vélo 2026, Saint Paul Collège ( accès public pour rejoindre), Lille

Mai à Vélo 2026, Saint Paul Collège ( accès public pour rejoindre), Lille

Mai à Vélo 2026, Saint Paul Collège ( accès public pour rejoindre), Lille vendredi 1 mai 2026.

Lieu : Saint Paul Collège ( accès public pour rejoindre)

Adresse : 92 Rue de Solférino, 59800 Lille, France

Ville : 59900 Lille

Département : Nord

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai Saint Paul Collège ( accès public pour rejoindre) Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00

Saint Paul Collège ( accès public pour rejoindre) 92 Rue de Solférino, 59800 Lille, France Lille 59900 Vauban-Esquermes Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]
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