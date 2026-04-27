Mai à Vélo Nazelles-Négron
Mai à Vélo Nazelles-Négron vendredi 1 mai 2026.
Nazelles-Négron
Mai à Vélo
9 bis Rue d’Amboise Nazelles-Négron Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-05-01
Mai à Vélo un mois pour adopter le vélo édition 2026
Du 1er Mai au 13 Juin, dans le cadre de l’opération nationale Mai à Vélo, la Communauté de communes du Val d’Amboise déploie un programme d’animations gratuites pour promouvoir une mobilité plus douce et durable auprès de tous les habitants du territoire, quel que soit leur âge ou leur expérience du vélo.
6 mai Ciné-débat sur le thème de La vie sans voiture de 19h30 à 21h30 à la salle des fêtes de Limeray
12 mai Présence d’un stand Mai à Vélo à la gare d’Amboise
20 mai Sortie Vélo et Biodiversité de 14h à 16h30 au départ de la place Richelieu à Amboise
23 mai Fête Européenne du Vélo sur l’Île d’Or à Amboise
13 Juin Atelier mécanique participatif de 14h30 à 17h00 à la Ressource’ Ribambelle et sortie vélo commentée
Programme complet sur www.cc-valdamboise.fr/mai-a-velo .
9 bis Rue d’Amboise Nazelles-Négron 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 20 18 76 00 mobilite@cc-valdamboise.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Mai à Vélo
Mai à vélo one month to choose the bike 2026
L’événement Mai à Vélo Nazelles-Négron a été mis à jour le 2026-04-27 par OFFICE AMBOISE
À voir aussi à Nazelles-Négron (Indre-et-Loire)
- Mai à Vélo 2026, CCVA Agents – Communauté de communes du Val d’Amboise, Nazelles-Négron 1 mai 2026
- Loire & Terroir Circuit n°12 Nazelles-Négron Indre-et-Loire 1 mai 2026
- Théâtre « Et merde, c’est lundi ! » Nazelles-Négron 2 mai 2026
- Patrimoines à savourer dans le parc du château de Perreux à Nazelles-Négron Nazelles-Négron 3 juillet 2026
- Patrimoine et savoir-faire Nazelles et Lestra Nazelles-Négron 12 août 2026