Nazelles-Négron

Mai à Vélo

9 bis Rue d’Amboise Nazelles-Négron Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-05-01

Mai à Vélo un mois pour adopter le vélo édition 2026

Du 1er Mai au 13 Juin, dans le cadre de l’opération nationale Mai à Vélo, la Communauté de communes du Val d’Amboise déploie un programme d’animations gratuites pour promouvoir une mobilité plus douce et durable auprès de tous les habitants du territoire, quel que soit leur âge ou leur expérience du vélo.

6 mai Ciné-débat sur le thème de La vie sans voiture de 19h30 à 21h30 à la salle des fêtes de Limeray

12 mai Présence d’un stand Mai à Vélo à la gare d’Amboise

20 mai Sortie Vélo et Biodiversité de 14h à 16h30 au départ de la place Richelieu à Amboise

23 mai Fête Européenne du Vélo sur l’Île d’Or à Amboise

13 Juin Atelier mécanique participatif de 14h30 à 17h00 à la Ressource’ Ribambelle et sortie vélo commentée

Programme complet sur www.cc-valdamboise.fr/mai-a-velo .

9 bis Rue d’Amboise Nazelles-Négron 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 20 18 76 00 mobilite@cc-valdamboise.fr

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English : Mai à Vélo

Mai à vélo one month to choose the bike 2026

L’événement Mai à Vélo Nazelles-Négron a été mis à jour le 2026-04-27 par OFFICE AMBOISE