Mai en chantant : les chemins de l’espoir Mémorial de la Shoah Paris

« Toujours poussés vers de nouveaux rivages… » Lamartine

Le travail de mémoire entrepris depuis deux ans parmi les membres de l’atelier Mai en chantant, nous a permis de collecter les récits des chemins suivis par nos familles, souvent douloureux, mais toujours tournés vers un ailleurs meilleur. Nous restituerons en musique ces parcours. Cela nous oblige à :

Avoir toujours en tête que nous sommes tous « étrangers ».

Transmettre ces récits à nos enfants.

RÉSERVER

Thème : Les chemins de l’espoir. Cycle animé par Rosy Farhat, chef de chœur.

Le jeudi 18 juin 2026

de 19h00 à 21h00

Le jeudi 28 mai 2026

de 19h00 à 21h00

payant

Tarif : 12€

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-16T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-19T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-28T19:00:00+02:00_2026-05-28T21:00:00+02:00;2026-06-18T19:00:00+02:00_2026-06-18T21:00:00+02:00

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/atelier-2026-mai-en-chantant +33142774472 contact@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah https://www.facebook.com/MemorialShoah https://x.com/Shoah_Memorial



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