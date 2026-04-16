Mai en chantant : les chemins de l’espoir Mémorial de la Shoah Paris
Mai en chantant : les chemins de l’espoir Mémorial de la Shoah Paris jeudi 16 avril 2026.
« Toujours poussés vers de nouveaux rivages… » Lamartine
Le travail de mémoire entrepris depuis deux ans parmi les membres de l’atelier Mai en chantant, nous a permis de collecter les récits des chemins suivis par nos familles, souvent douloureux, mais toujours tournés vers un ailleurs meilleur. Nous restituerons en musique ces parcours. Cela nous oblige à :
- Avoir toujours en tête que nous sommes tous « étrangers ».
- Transmettre ces récits à nos enfants.
Thème : Les chemins de l’espoir. Cycle animé par Rosy Farhat, chef de chœur.
Le jeudi 18 juin 2026
de 19h00 à 21h00
Le jeudi 28 mai 2026
de 19h00 à 21h00
payant
Tarif : 12€
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-16T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-19T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-28T19:00:00+02:00_2026-05-28T21:00:00+02:00;2026-06-18T19:00:00+02:00_2026-06-18T21:00:00+02:00
Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris
Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/atelier-2026-mai-en-chantant +33142774472 contact@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah https://www.facebook.com/MemorialShoah https://x.com/Shoah_Memorial
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