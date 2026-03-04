Maigret et le mort amoureux, Espace Georges Simenon, Rosny-sous-Bois

Maigret et le mort amoureux Mercredi 18 mars, 16h30 Espace Georges Simenon Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-18T16:30:00+01:00 – 2026-03-18T17:50:00+01:00

Fin : 2026-03-18T16:30:00+01:00 – 2026-03-18T17:50:00+01:00

Accueil convivial dès 16h !

Espace Georges Simenon Place Carnot, Rosny-sous-Bois Rosny-sous-Bois 93110 Seine-Saint-Denis Ile-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1233#showmovie?id=NVL5C »}]

Ciné-thé – Le commissaire Maigret, appelé en urgence au Quai d’Orsay, s’y rend avec le commandant Janvier. Ils y trouvent Mademoiselle Larrieu en état de choc. Le matin même, elle a découvert le co… espace georges simenon Maigret et le mort amoureux