Informations pratiques

Guéret

MAIND’ART

Esplanade François Mitterand Guéret Creuse

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-07-12 19:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Exposition de l’association Maind’Art à la mairie de Guéret, du 4 au 12 juillet 2026. Ouverture les jeudis et samedis de 10h à 19h et de 10h à 19h les autres jours de la semaine. .

Esplanade François Mitterand Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 09 27

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English : MAIND’ART

L’événement MAIND’ART Guéret a été mis à jour le 2026-06-20 par OT Grand Guéret