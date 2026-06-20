AGENDA · Guéret
MAIND’ART Guéret
samedi 4 juillet 2026 · Guéret
Informations pratiques
Guéret
MAIND’ART
Esplanade François Mitterand Guéret Creuse
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-07-12 19:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Exposition de l’association Maind’Art à la mairie de Guéret, du 4 au 12 juillet 2026. Ouverture les jeudis et samedis de 10h à 19h et de 10h à 19h les autres jours de la semaine. .
Esplanade François Mitterand Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 09 27
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English : MAIND’ART
L’événement MAIND’ART Guéret a été mis à jour le 2026-06-20 par OT Grand Guéret
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