MAIRIE DU 17ème ARRONDISSEMENT / Les Métamorphoses Mairie du 17ème arrondissement Paris

Performance, Musique

Les Métamorphoses est une œuvre immersive et pluridisciplinaire dédiée au Métallophone, instrument imaginé par Bastien David. Les 6 percussionnistes de la compagnie Les Insectes interprètent ce ballet gestuel et sonore qui mêle virtuosité musicale et performance chorégraphique.

Bastien David, directeur musical : né en 1990, est passionné par la diversité du vivant. Les fondements de son inspiration sont constitués par les relations sensibles que tissent les sons entre eux et leur capacité à se mouvoir dans le temps et dans l’espace. Bastien propose à travers sa musique de faire l’expérience du réel. Il imagine des mondes sonores organiques, volatiles et les ténèbres, comme un regard sur la complexité des univers qui nous entourent. Lauréat du Prix Ernst von Siemens 2025, de la Fondation Hervé Dugardin, ainsi que de la Fondation Banque Populaire, il a été pensionnaire à la Villa Médicis à Rome, à la Villa Concordia à Bamberg ainsi qu’à la Casa de Velàsquez – Académie de France à Madrid.

Avec le soutien de la Fondation d’entreprise Société Générale et de la Caisse des Dépôts, ainsi que de la Spedidam, de l’Adami et de la SACEM.

Ballet gestuel, immersif et sonore pour Métallophone et six percussionnistes

Le samedi 06 juin 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T19:00:00+02:00_2026-06-06T23:00:00+02:00

Mairie du 17ème arrondissement 16/20, rue des Batignolles 75116 Paris

https://mairie17.paris.fr/



Afficher la carte du lieu Mairie du 17ème arrondissement et trouvez le meilleur itinéraire

