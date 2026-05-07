MAIRIE DU 9ème ARRONDISSEMENT x INSTITUT SLOVAQUE / Big Fat Diamonds Mairie du 9e arrondissement PARIS

Installation monumentale

La cour de la Mairie du 9ᵉ arrondissement de Paris sera investie par des objets monumentaux créés par l’artiste visuel slovaque Marek Kvetan. Les formes déformées des tailles fondamentales de pierres précieuses (diamant, brillant, rubis) font écho à des enjeux liés au consumérisme, à la croissance économique et à la durabilité. L’artiste présente les diamants comme des objets surdimensionnés et gonflés, proches de jouets, remettant ainsi en question leur caractère supposé immuable.

L’extraction, la transformation et la distribution des diamants sont contrôlées par un nombre restreint d’entreprises, souvent accusées de manipulation des prix, de pratiques monopolistiques, d’exploitation de la main-d’œuvre et de liens avec des conflits armés en Afrique. Bien que les diamants soient une forme cristalline cubique du carbone, reconnue pour leur dureté et leur forte dispersion de la lumière, ils se transforment progressivement, sur des milliards d’années, en graphite, une forme de carbone plus stable énergétiquement. Kvetan a conçu ces formes gonflables à l’aide de la numérisation 3D et de la modélisation numérique.

Marek Kvetan (1976) est un artiste multimédia slovaque majeur, également reconnu à l’échelle de l’Europe centrale. Dans sa pratique intermédia, il associe de manière systématique des approches analytiques, des méthodes post-conceptuelles et une pensée critique afin d’interroger les enjeux contemporains. Son travail met l’accent sur le calcul, la réflexion conceptuelle et le principe du double codage.

Ces dernières années, Kvetan s’est concentré sur la création de réalisations tridimensionnelles singulières, d’objets ironiques et d’environnements visuellement stratifiés, intégrant des technologies contemporaines telles que la numérisation, la modélisation informatique, le scanner CT et l’impression 3D au processus sculptural. Il déploie des stratégies analytiques à travers différents médiums, ses projets récents comprenant notamment des impressions numériques et des œuvres objectuelles qui conjuguent complexité visuelle et profondeur conceptuelle.

En partenariat et avec le soutien de l’Institut slovaque de Paris, Biela noc festival (Festival Nuit Blanche Slovaquie)

Commissariat de Zuzana Pacáková, Biela noc festival (Festival Nuit Blanche Slovaquie)

L’œuvre transforme des formes de pierres précieuses en formes ludiques, remettant en question la notion de valeur

Le samedi 06 juin 2026

de 19h00 à 00h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-06T03:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T19:00:00+02:00_2026-06-06T00:00:00+02:00

Mairie du 9e arrondissement 6 rue Drouot 75009 PARIS

http://kvetan.net



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