Mais où est la nuit ?, Muséum d’Histoire Naturelle, Blois

Mais où est la nuit ? Samedi 23 mai, 20h00 Muséum d’Histoire Naturelle Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

On entend souvent parler de pollution de l’air, de pollution de l’eau ou encore de pollution sonore, mais qu’en est-il de la pollution lumineuse ?

Le temps d’une soirée, venez découvrir les différentes sources de lumières qui nous empêchent de bien voir le ciel nocturne mais surtout comprendre quelles conséquences elles ont sur les écosystèmes et les êtres vivants.

Muséum d’Histoire Naturelle 6 Rue des Jacobins, 41000 Blois, France Blois 41000 Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 0254902100 https://www.blois.fr/attractive/remarquable/museum Les collections de géologie et de paléontologie sont classées à l’Inventaire national du patrimoine géologique. Les collections en général représentent bien la biodiversité locale. Le Muséum est tout près des parcs souterrains Valin-de-La-Vaissière et du Château.

On entend souvent parler de pollution de l’air, de pollution de l’eau ou encore de pollution sonore, mais qu’en est-il de la pollution lumineuse ?

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