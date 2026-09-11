Maison Alexandra David Neel , Monde Indien , Atelier Mandala, Maison d’Alexandra David-Néel, Digne-les-Bains

Informations pratiques

Maison Alexandra David Neel , Monde Indien , Atelier Mandala 19 et 20 septembre Maison d’Alexandra David-Néel Alpes-de-Haute-Provence

Gratuit, sur réservation pour les visites

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Journées européennes du patrimoine, entrée gratuite tout le week-end

Samedi et dimanche, profitez des Journées européennes du patrimoine pour découvrir la maison Alexandra David-Neel, mais également le musée, l’exposition temporaire Monde Indien avec les chefs d’oeivre du Musée Guimet ainsi qu’un atelier mandala.

️ Visite libre du musée — de 10h à 18h, découvrez le musée consacré à Alexandra David-Nel et retracez son parcours, sa vie et ses nombreux voyages à travers l’Asie.

Atelier Mandala — de 10h à 18h, dans le jardin Yongden, venez réaliser un mandala éphémère à partir de végétaux. Cet atelier vous permettra de découvrir comment se compose un mandala et de laisser libre cours à votre créativité en jouant avec les formes, les textures.

️ Visites commentées sur réservation, visites uniquement sur réservation.

Guimet + Digne – « Monde indien : Afghanistan, Inde, Pakistan, Gandhara. Chefs-d’œuvre du musée Guimet » — 40 min

Quatre ans pour rencontrer l’Asie. Après le Japon, partez à la découverte de l’Inde, admirée et convoitée pendant des siècles pour la profondeur de ses savoirs, l’éclat de ses traditions et son influence (directe ou indirecte) sur toute l’Asie. Dispositifs sensoriels, numériques et immersifs vous accompagnent pour une exploration autour de quatre thèmes universels : le prestige, la beauté, le sacré et la transgression. Une section spéciale met en lumière le lien entre Alexandra David-Neel et l’Inde, à travers ce qu’elle a collecté au fil de ses voyages.

Villa de l’écrivain — 30 min, découvrez les pièces de la villa de la célèbre exploratrice accompagné d’une médiatrice.

Horaires des visites et réservations : 04 92 31 32 38

Maison d’Alexandra David-Néel 27 Avenue du Maréchal Juin, 04000 Digne-les-Bains, France Digne-les-Bains 04000 Les Fonts Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 0492313238 http://www.alexandra-david-neel.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04.92.31.32.38 »}] Maison achetée par Alexandra David-Neel en 1928, à son retour de treize ans de voyage en Extrême-Orient. Elle y a vécu jusqu’à sa mort en 1969, à plus de cent ans. La maison a été agrandie à cinq reprises pour abriter ses nombreuses collections d’objets orientaux.

La villa est visible en visite guidée uniquement, et sur réservation téléphonique. Bus (TUD) : ligne 5, arrêt Jean Rolland

Journées européennes du patrimoine, entrée gratuite tout le week-end

©Maison Alexandra David Neel