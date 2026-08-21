Maison de Garonne Visite guidée de Boé village Maison de Garonne Boé

Informations pratiques

Boé

Maison de Garonne Visite guidée de Boé village

Maison de Garonne 11 Rue de Lacassagne Boé Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 09:00:00

fin : 2026-09-26 10:30:00

Date(s) :

2026-09-26

Samedi 26 septembre à 9h Visite guidée de Boé village

Visite guidée de Boé village alliant le patrimoine culturel et naturel de Boé.

> Gratuit. Sur réservation au 05.53.98.65.61 ou maison-garonne@ville-boe.fr. Durée 2h sur 2km.

Samedi 26 septembre à 9h Visite guidée de Boé village

Visite guidée de Boé village alliant le patrimoine culturel et naturel de Boé.

> Gratuit. Sur réservation au 05.53.98.65.61 ou maison-garonne@ville-boe.fr. Durée 2h sur 2km. .

Maison de Garonne 11 Rue de Lacassagne Boé 47550 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 98 65 61 maison-garonne@ville-boe.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Maison de Garonne Visite guidée de Boé village

Saturday, September 26, 9:00 a.m.: Guided tour of the village of Boé

A guided tour of the village of Boé that showcases both its cultural and natural heritage.

> Free. Reservations required at 05.53.98.65.61 or maison-garonne@ville-boe.fr. Duration: 2 hours, covering 2 km.

L’événement Maison de Garonne Visite guidée de Boé village Boé a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Destination Agen