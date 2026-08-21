Maison de Garonne Visite guidée de Boé village Maison de Garonne Boé
samedi 26 septembre 2026 · Maison de Garonne · Boé
Informations pratiques
Boé
Maison de Garonne Visite guidée de Boé village
Maison de Garonne 11 Rue de Lacassagne Boé Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 09:00:00
fin : 2026-09-26 10:30:00
Date(s) :
2026-09-26
Samedi 26 septembre à 9h Visite guidée de Boé village
Visite guidée de Boé village alliant le patrimoine culturel et naturel de Boé.
> Gratuit. Sur réservation au 05.53.98.65.61 ou maison-garonne@ville-boe.fr. Durée 2h sur 2km.
Samedi 26 septembre à 9h Visite guidée de Boé village
Visite guidée de Boé village alliant le patrimoine culturel et naturel de Boé.
> Gratuit. Sur réservation au 05.53.98.65.61 ou maison-garonne@ville-boe.fr. Durée 2h sur 2km. .
Maison de Garonne 11 Rue de Lacassagne Boé 47550 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 98 65 61 maison-garonne@ville-boe.fr
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English : Maison de Garonne Visite guidée de Boé village
Saturday, September 26, 9:00 a.m.: Guided tour of the village of Boé
A guided tour of the village of Boé that showcases both its cultural and natural heritage.
> Free. Reservations required at 05.53.98.65.61 or maison-garonne@ville-boe.fr. Duration: 2 hours, covering 2 km.
L’événement Maison de Garonne Visite guidée de Boé village Boé a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Destination Agen
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