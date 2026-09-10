Maison de la Beurière, Maison de la Beurière, Boulogne-sur-Mer
samedi 19 septembre 2026 · Maison de la Beurière · Boulogne-sur-Mer
Informations pratiques
Maison de la Beurière 19 et 20 septembre Maison de la Beurière Pas-de-Calais
tarif 1€ pour la visite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Profitez d’un accompagnement guidé dans cette ancienne maison de pêcheurs du 19e siècle, et retrouvez dans la rue du Mâchicoulis, des clichés du quartier extraits de la collection Caudevelle des Archives municipales et des photos actuelles.
Visite guidée toutes les 30 minutes, sans réservation.
Tarif 1€
Pas d’accessibilité PMR dans la rue du Mâchicoulis et dans la maison.
Maison de la Beurière 16 rue du Mâchicoulis Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Visite guidée et exposition de photos JEP journées du patrimoine
Archives municipales de Boulogne-sur-Mer
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